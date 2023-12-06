Вибух у Дніпрі 6 грудня: в ОВА повідомили деталі

У Повітряних силах ЗСУ перед вибухом повідомляли про проліт ракети в бік міста. Згодом було чутно гучний звук.
Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, це була робота ППО.
Ввечері у Дніпровському районі пролунав вибух. То по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК “Схід” збили ракету. Дякую, що оберігаєте небо! – написав він у своєму телеграм-каналі.
Інформацію підтвердили також у Повітряному командуванні Схід. За даними військових, це була крилата ракета х-59.
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