“В’язальний батальйон” утеплює бійців ЗСУ

Якість зимових шкарпеток вже оцінили сотні українських воїнів. Тим часом 25 бригада ЗСУ, де служить чимало дніпрян, вже попросила нову партію.
На темпи в’язання дуже впливає графік відключення світла. Жінки В’язального батальйону пряжу отримують з усмішками, але до роботи своєї ставляться дуже серйозно.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ракетного удару, який завдала Російська Федерація…
Через сьогоднішні удари Дніпропетровська область повністю знеструмлена.
Після чергового ракетного обстрілу Дніпро знову поринуло в темряву.
Учора, 15 грудня, близько 19:30 на вулиці Пушкарській у Дніпрі…