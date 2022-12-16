“В’язальний батальйон” утеплює бійців ЗСУ

Два місяці тому "В'язальний батальйон" взявся за роботу аби утеплити наших Захисників.

Якість зимових шкарпеток вже оцінили сотні українських воїнів. Тим часом 25 бригада ЗСУ, де служить чимало дніпрян, вже попросила нову партію.

На темпи в’язання дуже впливає графік відключення світла. Жінки В’язального батальйону пряжу отримують з усмішками, але до роботи своєї ставляться дуже серйозно.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: