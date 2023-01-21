«Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро”: мер Дніпра розкритикував міністра культури

Мер Дніпра відповів міністру культури після його заяви про знесення монументів.

Міський голова Дніпра розкритикував заяву міністра культури Олександра Ткаченко щодо знесення радянський пам’ятників.

Філатов зазначив, що місцеве самоврядування в різних куточках України неодноразово зверталося до Мінкульту щодо цього питання, а відповіді не отримали.

Хоча весь час ми писали листи і звернення до Мінкульту, але ЖОДНОЇ відповіді. Навіть на колективне звернення депутатів Дніпра. Ані відписки, ані роз’яснень… І така ж ситуація в інших територіальних громадах . Хтось поховав ці пам’ятники на складах комунальних підприємств, інші передали їх кудись сесійними рішеннями. Аж тут раптом (БІНГО!!!) на арені з’являєтьсся “міністр культури” Сашко Ткаченко з приголомшливими новинами про “депушкінізацію”, деколонизацію і суверенизацію простору, – написав мер Дніпра.

Він зауважив, що місцева влада вже почала демонтаж таких пам’яток, а міністр “намагається заскочити в останній вагон, що вже поїхав”. Про це Філатов написав на своїй сторінці на фейсбук.

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