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  • «Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро”: мер Дніпра розкритикував міністра культури

«Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро”: мер Дніпра розкритикував міністра культури

Сьогодні 17:20
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Мер Дніпра відповів міністру культури після його заяви про знесення монументів.

Новости Днепра про «Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро

Міський голова Дніпра розкритикував заяву міністра культури Олександра Ткаченко щодо знесення радянський пам’ятників.

Філатов зазначив, що місцеве самоврядування в різних куточках України неодноразово зверталося до Мінкульту щодо цього питання, а відповіді не отримали.

 Хоча весь час ми писали листи і звернення до Мінкульту, але ЖОДНОЇ відповіді. Навіть на колективне звернення депутатів Дніпра. Ані відписки, ані роз’яснень… І така ж ситуація в інших територіальних громадах . Хтось поховав ці пам’ятники на складах комунальних підприємств, інші передали їх кудись сесійними рішеннями. Аж тут раптом (БІНГО!!!) на арені з’являєтьсся “міністр культури” Сашко Ткаченко з приголомшливими новинами про “депушкінізацію”, деколонизацію і суверенизацію простору, – написав мер Дніпра.

Він зауважив, що місцева влада вже почала демонтаж таких пам’яток, а міністр “намагається заскочити в останній вагон, що вже поїхав”. Про це Філатов написав на своїй сторінці на фейсбук.

Новости Днепра про «Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро

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Новости Днепра про «Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикроУкраїнська

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