Вводить необхідну кількість інсуліну автоматично – Дніпро закупив 54 інсулінові помпи для дітей

«Інсулінова помпа - це зовсім інша якість життя для дітей з цукровим діабетом», - дніпряни дякують міській владі за придбані інсулінові помпи.

Спрага перед сном, сильне схуднення та втрата енергії – такі симптоми рік тому помітила Ганна Соколова у 12-ти річного сина. Жінка каже, що про діагноз «цукровий діабет» дізналась вже після того, як вони з дитиною пішли здавати різні аналізи перед школою.

«Це було для нас як грім серед ясного неба. Тоді і не думала, що буду знати такі терміни як «база», «зоря» та інші, а також робити своїй дитині шість уколів на день. Це не легко, але це треба пройти та розуміти, що це – на все життя, і що діти з цією проблемою швидко дорослішають. Я дуже дякую лікарям, які опікуються моєю дитиною, та вдячна міській владі за надання більш ефективного лікування у вигляді інсулінової помпи, бо то зовсім інше життя для дітей з діагнозом цукровий діабет. Адже до появи помпи мій син через малу вагу покрився лімфомами, і їх було дуже видно. Але після появи помпи я вже й забула, що вони були», – зазначила Ганна Соколова.

Більше року з діагнозом «цукровий діабет» і трирічний хлопчик Євген. Симптоми такі, як і у 12-ти річного сина Ганни: перед сном випивав близько 2-х літрів води, втрата енергії та болі у животі. «Ми одразу поїхали до лікарні, і в нього виявили 30 ммоль цукру. Тоді вже ніяких сумнівів не було, що це – цукровий діабет. Наразі ми вже три місяці знаходимося на помповій терапії, і хочу сказати, що зважаючи на вік дитини та його зріст і вагу, дуже важко підібрати таким маленьким діткам дозу інсуліну, бо навіть 1/10 одиниці інсуліну може призвести до гіпоглікемії та важкого стану дитини. А помпа дозволяє вводити та прораховувати необхідну кількість інсуліну. І це змінило життя нашої дитини, бо до помпи у сина кілька разів на день міг піднятись рівень цукру. А потім від великої дози, яку ми вводили через шприц-ручку, було різке зниження цукру. Тож коли ми перейшли на помпу – цих стрибків в нас вже не було», – зазначила мама Євгена Ірина Мельникова.

Для полегшення життя дітей Дніпра, місто закупило у 2022 році 54 інсулінові помпи. З бюджету міста було виділено майже 3,5 млн гривень. З листопада і по сьогодні вже встановили 21 помпу діточкам.

«Якщо брати два останні роки – це 2021 та 2022, то всього за кошти міста було закуплено 79 помп для дітей, хворих на цукровий діабет. Тобто у 2021 році ми придбали 25 помп через міську програму «Бюджет участі». Загалом, кому встановлювати помпу, вирішує медичний працівник, а саме лікар-ендокринолог, який спостерігає цю дитину, бо не у всіх дітей є показання на встановлення цієї помпи. Дійсно, помпа – це дуже прогресивний метод введення і контролю інсуліну, тому безумовно це дуже хороший прилад. Помпа не тільки контролює рівень цукру в крові, а й вводить самостійно інсулін. До того ж сама ін’єкція безболісна. Більш того, батьки, які контролюють ці помпи, можуть контролювати цукор дитини протягом дня», – зазначила головна спеціалістка департаменту охорони здоровʼя населення ДМР Наталя Мороз.

Зі свого боку лікарка-ендикринолог Вікторія додала: «Загалом, кількість пацієнтів з цукровим діабетом зростає у всьому світі як серед дітей, так і дорослих. А в останні 5-7 років кількість дітей до 6-ти років з діагнозом цукровий діабет значно зросла. І в усьому світі, в Україні і у Дніпрі цей відсоток становить приблизно 20. Загалом діти – це особлива категорія пацієнтів, бо коливання глікемії протягом доби впливає на процес росту, статевого дозрівання, емоційну стабільність та швидкість виникнення хронічних ускладнень. Тож такі інсулінові помпи завдяки індивідуальному введенню необхідної дози інсуліну можуть покращити якість життя дитини».

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