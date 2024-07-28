Ввечері росіяни атакували Нікопольщину

Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Два дрони-камікадзе скерували на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії. Випустили з пів десятка снарядів. Якої шкоди там завдав ворог, з’ясовують фахівці, — йдеться у дописі голови ОВА.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Потім у районі були ще попередження про небезпеку. У всій області також лунала повітряна тривога.

Зранку агресор скерував дрон-камікадзе на Нікополь.

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