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Ввечері росіяни атакували Нікопольщину

Сьогодні 08:32
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Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Ввечері росіяни атакували Нікопольщину

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Два дрони-камікадзе скерували на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії. Випустили з пів десятка снарядів. Якої шкоди там завдав ворог, з’ясовують фахівці, — йдеться у дописі голови ОВА.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Потім у районі були ще попередження про небезпеку. У всій області також лунала повітряна тривога.

Зранку агресор скерував дрон-камікадзе на Нікополь.

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