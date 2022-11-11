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Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

Сьогодні 17:34
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Проспект Гагаріна – один із «найстудентськіх» у Дніпрі. Тут розміщені майже всі міські вузи та гуртожитки для молоді. Історія території почалася понад 100 років тому, довгий час тут були одні дачі, а сам проспект був «підроблений» на величезну кількість маленьких вулиць.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

На початку 1900-х років, починаючи практично від вулиці Олеся Гончара і закінчуючи Підстанцією в Дніпрі, це був район міських дач. Забудований він був у хаотичному порядку, переважно дачі розміщувалися на правій стороні вулиці. Чому так відбувалося – невідомо. Найімовірніше через рельєф місцевості. Ліва частина нинішнього проспекту, з того боку, де знаходяться будівлі навчальних закладів, була надто близько до балки.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

Територія нинішнього проспекту була «розбита» на дві назви. Та її частина, що ближче до Шевченка називалася Нагірною вулицею, оскільки знаходилася на горі, а з вулиці Олеся Гончара це вже була Лагерна вулиця.

У 1930-х роках територію дач почали «тіснити» навчальні заклади. Тут з’явилися корпуси медичної академії, гуртожитки різних вишів. У першій половині минулого століття забудова території дійшла майже ботанічного саду. Але тоді про жодний проспект не було й мови. Це була просто Вузівська вулиця, а територію з житловими будинками планували назвати «Вузовський масив». І лише 1961 року вулиця стала проспектом Гагаріна. Але він був «коротким» і закінчувався там, де сьогодні знаходиться стадіон ДНУ.

Тоді ж було продовжено трамвайну лінію маршруту №1. Цікаво, що і на нинішньому проспекті Гагаріна на той час були прокладені рейки.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

Переважно знаходились вони там, де сьогодні проходить «розділювальна» смуга і ростуть ялинки та квіти. Використовувалась лінія для підвезення будівельних матеріалів.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

На початку 1960-х років було прийнято рішення прибрати дачі, а від університету до району Підстанції все ще тягнувся район Міських дач, і облаштувати на їхньому місці багатоквартирні будинки заввишки п’ять поверхів. Тоді ж і почали зводити перші «хрущовки».

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

Вже до 1965 року це був цілком облаштований район, а для розваги мешканців тут відкрили кінотеатр «Космос».

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

Про те, що колись тут були дачі, досі нагадує покинута будівля ресторану «Стара вежа», колись це була водонапірна вежа, що постачала водою дачні ділянки, а територія  на Підстанції вважалася межею міста.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

На середину 1970-х років територія ДНУ помітно розширилася. Було облаштоване студентське містечко, здане в експлуатацію головний корпус університету. Серед п’ятиповерхових будинків та гуртожитків 13 поверховий будинок виглядав досить незвичайно на той час.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

У цей час стрімко розширювалася територія проспекту Гагаріна біля Підстанції. Це була межа міста, але вже к середины 1980-х років тут виросло кілька висотних будинків.

Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

До середини 1990-х тут була кінцева зупинка міського транспорту: автобусів і тролейбусів.

фото: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х роківУкраїнська Новости Днепра про Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х роківРусский

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