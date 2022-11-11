Вузівський масив та межа міста: у мережі опублікували фото проспекту Гагаріна у Дніпрі 1930-х років

Проспект Гагаріна – один із «найстудентськіх» у Дніпрі. Тут розміщені майже всі міські вузи та гуртожитки для молоді. Історія території почалася понад 100 років тому, довгий час тут були одні дачі, а сам проспект був «підроблений» на величезну кількість маленьких вулиць.

На початку 1900-х років, починаючи практично від вулиці Олеся Гончара і закінчуючи Підстанцією в Дніпрі, це був район міських дач. Забудований він був у хаотичному порядку, переважно дачі розміщувалися на правій стороні вулиці. Чому так відбувалося – невідомо. Найімовірніше через рельєф місцевості. Ліва частина нинішнього проспекту, з того боку, де знаходяться будівлі навчальних закладів, була надто близько до балки.

Територія нинішнього проспекту була «розбита» на дві назви. Та її частина, що ближче до Шевченка називалася Нагірною вулицею, оскільки знаходилася на горі, а з вулиці Олеся Гончара це вже була Лагерна вулиця.

У 1930-х роках територію дач почали «тіснити» навчальні заклади. Тут з’явилися корпуси медичної академії, гуртожитки різних вишів. У першій половині минулого століття забудова території дійшла майже ботанічного саду. Але тоді про жодний проспект не було й мови. Це була просто Вузівська вулиця, а територію з житловими будинками планували назвати «Вузовський масив». І лише 1961 року вулиця стала проспектом Гагаріна. Але він був «коротким» і закінчувався там, де сьогодні знаходиться стадіон ДНУ.

Тоді ж було продовжено трамвайну лінію маршруту №1. Цікаво, що і на нинішньому проспекті Гагаріна на той час були прокладені рейки.

Переважно знаходились вони там, де сьогодні проходить «розділювальна» смуга і ростуть ялинки та квіти. Використовувалась лінія для підвезення будівельних матеріалів.

На початку 1960-х років було прийнято рішення прибрати дачі, а від університету до району Підстанції все ще тягнувся район Міських дач, і облаштувати на їхньому місці багатоквартирні будинки заввишки п’ять поверхів. Тоді ж і почали зводити перші «хрущовки».

Вже до 1965 року це був цілком облаштований район, а для розваги мешканців тут відкрили кінотеатр «Космос».

Про те, що колись тут були дачі, досі нагадує покинута будівля ресторану «Стара вежа», колись це була водонапірна вежа, що постачала водою дачні ділянки, а територія на Підстанції вважалася межею міста.

На середину 1970-х років територія ДНУ помітно розширилася. Було облаштоване студентське містечко, здане в експлуатацію головний корпус університету. Серед п’ятиповерхових будинків та гуртожитків 13 поверховий будинок виглядав досить незвичайно на той час.

У цей час стрімко розширювалася територія проспекту Гагаріна біля Підстанції. Це була межа міста, але вже к середины 1980-х років тут виросло кілька висотних будинків.

До середини 1990-х тут була кінцева зупинка міського транспорту: автобусів і тролейбусів.

фото: блог Артема Костюка

Читайте також:

Українська Русский

Автор: