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  • Вулицями Дніпра роз’їжджав водій під наркотиками з боєприпасами в салоні

Вулицями Дніпра роз’їжджав водій під наркотиками з боєприпасами в салоні

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі нацгвардійці затримали водія Skoda Superb, який їздив у стані наркотичного сп'яніння та перевозив у салоні наркотики й боєприпаси.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра роз'їжджав водій під наркотиками з боєприпасами в салоні

Нацгвардійці звернули увагу на автомобіль, який дуже повільно рухався через блокпост. Під час перевірки вони з’ясували, що водій був під наркотиками – у нього тремтіли пальці рук, а зіниці не реагували на світло ліхтарика. Проте від проходження медогляду чоловік відмовився.

Автомобіль також перевірили. У рюкзаку, який лежав у багажнику, було знайдено бойові набої калібру 12,7х108 мм від танкового кулемета “ДШК”, а в бардачку — пластикову колбу з 6 сліп-пакетами, що містили речовину, схожу на амфетамін.

Громадянина передали слідчо-оперативній групі Нацполіції.

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