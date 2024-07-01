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  • Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Сьогодні 10:10
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В ОВА показали наслідки нічної ракетної атаки.

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Вночі, 1 липня, Дніпро атакували балістичними ракетами. Через нічну атаку постраждали багатоповерхівки в одному із районів міста. Керівник ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків нічних “прильотів”.

Також посадовець нагадав, що люди, чи житло понівечене через ворожі удари можуть скористатися програмою “єВідновлення”.

Вона передбачає компенсацію за пошкоджене майно – до 500 тис грн. Якщо ж квартира або будинок знищені – оформлюють сертифікат на нові квадратні метри, – розповів Лисак.

А ось такими є наслідки атаки. У будинках вибиті вікна, а вулиці засипані склом. 

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Відомо, що понівечено 10 будинків та близько 150 вікон, але це попередні дані.

На всіх будинках, які обслуговує КП розмістили обʼяви з інформацією — щодо пошкоджених вікон у житлових квартирах звертатися за номером телефону: 067 290 9139, КП “Жилсервіс-5”.

Роботи розпочали з 7 години ранку, понівечені вікна забивають плівкою на деякий час, надалі їх будуть замінювати.

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

На місці ракетної атаки по Дніпру правоохоронці розгорнули пункт прийому заяв від жителів, чиї оселі пошкоджені. У дворах розмістили намети, куди можуть звернутися люди.

Дніпрян закликають ретельно оглянути вікна та двері, і в разі пошкоджень звернутися до поліції, аби правоохоронці зафіксували пошкодження. 

Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на Дніпро

Нагадаємо, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них 17-річний хлопець, одну жінку ушпиталили до лікарні. Решта потерпілих будуть лікуватися вдома. 

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Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на ДніпроУкраїнська Новости Днепра про Вулиця засипана склом: показали фото наслідків нічної ракетної атаки на ДніпроРусский

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