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Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Сьогодні 17:13
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У Дніпрі можуть реконструювати вулицю Гоголя вслід за будівництвом нового ЖК.

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

У мережі проспойлерили зміни, які плануються на вулиці Гоголя в Дніпрі. 

Вулиця може кардинально змінити свій вигляд та структуру. Зміни пов’язані з ймовірним будівництвом нового ЖК на місці старих “катерининок” за адресою вул. Гоголя будинок №5 та №7.
 
Деталі розповіли на порталі “Новобудови Дніпра”. Ексклюзивні концепт-фото оприлюднив відомий дослідник архітектури Дніпра Микита Реутов.
 
На карті відмічено місце, де хочуть збудувати ЖК. 
 

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Вслід за будівництвом нового житлового комплексу, планують реконструювати і вулицю. Її хочуть зробити напівпішохідною. Проспект, який проходить через середину вулиці об’єднають з її лівою частиною.

Водночас дорога у бік проспекту Яворницького стане пішохідною, а шлях з напрямком руху від проспекту Яворницького та в сторону вулиці Шевченка – буде двостороннім. 

Під вулицею та ЖК буде підземний паркінг, звідки можна буде виїхати на проспект Яворницького. Наземна частина вулиці Гоголя буде напівпішохідною. Пощастить також велосипедистам – для них будуть спеціальні доріжки. 

Перебудова буде поетапною. Почати роботи можуть на частині вулиці, яка стикається з вулицею Шевченка. 

Щодо ЖК даних наразі мало. Очікується, що це буде шестиповерхівка: п’ять поверхів – житлові, а перший – комерційний. Таким чином комплекс впишеться в район, адже поруч всі будівля маловисотні. 

Однак про терміни будівництва чи забудовника наразі інформації немає. 

На фото будинки, які знесуть. 

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

В’їзд на паркінг буде поруч із пам’ятником Гоголю, який трохи “переїде”.

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Буде багато сучасного простору для людей, а комерція вздовж вулиці стане ще дорожчою.

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Вздовж оновленої вулиці буде велодоріжка

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Вид на вулицю зверху. 

Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

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Новости Днепра про Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це будеУкраїнська

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# # #новый ЖК #
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