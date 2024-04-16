Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

Вслід за будівництвом нового житлового комплексу, планують реконструювати і вулицю. Її хочуть зробити напівпішохідною. Проспект, який проходить через середину вулиці об’єднають з її лівою частиною.
Водночас дорога у бік проспекту Яворницького стане пішохідною, а шлях з напрямком руху від проспекту Яворницького та в сторону вулиці Шевченка – буде двостороннім.
Під вулицею та ЖК буде підземний паркінг, звідки можна буде виїхати на проспект Яворницького. Наземна частина вулиці Гоголя буде напівпішохідною. Пощастить також велосипедистам – для них будуть спеціальні доріжки.
Перебудова буде поетапною. Почати роботи можуть на частині вулиці, яка стикається з вулицею Шевченка.
Щодо ЖК даних наразі мало. Очікується, що це буде шестиповерхівка: п’ять поверхів – житлові, а перший – комерційний. Таким чином комплекс впишеться в район, адже поруч всі будівля маловисотні.
Однак про терміни будівництва чи забудовника наразі інформації немає.
На фото будинки, які знесуть.
Вид на вулицю зверху.
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