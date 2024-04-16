Вулиця Гоголя в Дніпрі може стати напівпішохідною: як це буде

У Дніпрі можуть реконструювати вулицю Гоголя вслід за будівництвом нового ЖК.

У мережі проспойлерили зміни, які плануються на вулиці Гоголя в Дніпрі.

Вулиця може кардинально змінити свій вигляд та структуру. Зміни пов’язані з ймовірним будівництвом нового ЖК на місці старих “катерининок” за адресою вул. Гоголя будинок №5 та №7.

На карті відмічено місце, де хочуть збудувати ЖК.

Вслід за будівництвом нового житлового комплексу, планують реконструювати і вулицю. Її хочуть зробити напівпішохідною. Проспект, який проходить через середину вулиці об’єднають з її лівою частиною.

Водночас дорога у бік проспекту Яворницького стане пішохідною, а шлях з напрямком руху від проспекту Яворницького та в сторону вулиці Шевченка – буде двостороннім.

Під вулицею та ЖК буде підземний паркінг, звідки можна буде виїхати на проспект Яворницького. Наземна частина вулиці Гоголя буде напівпішохідною. Пощастить також велосипедистам – для них будуть спеціальні доріжки.

Перебудова буде поетапною. Почати роботи можуть на частині вулиці, яка стикається з вулицею Шевченка.