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Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці

Сьогодні 13:41
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Через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України у багатьох містах та селах почали вимикати вуличне освітлення.

Новости Днепра про Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці

Так, у Дніпрі вулиці не освітлюються із вівторка.

Але через скарги дніпрян щодо незручності пересування вулицями міста у післяробочий час вуличне освітлення знову запрацює.

Про це повідомляє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Отже, новий графік вуличного освітлення Дніпра:

  • вулиці міста – до 20:00;
  • мости – до 23:59.

При цьому у ранковий час освітлення вмикатись не буде.

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Новости Днепра про Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиціУкраїнська

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