Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці

Через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України у багатьох містах та селах почали вимикати вуличне освітлення.

Так, у Дніпрі вулиці не освітлюються із вівторка.

Але через скарги дніпрян щодо незручності пересування вулицями міста у післяробочий час вуличне освітлення знову запрацює.

Про це повідомляє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Отже, новий графік вуличного освітлення Дніпра:

вулиці міста – до 20:00;

мости – до 23:59.

При цьому у ранковий час освітлення вмикатись не буде.

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