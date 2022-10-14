Вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці

Так, у Дніпрі вулиці не освітлюються із вівторка.
Але через скарги дніпрян щодо незручності пересування вулицями міста у післяробочий час вуличне освітлення знову запрацює.
Про це повідомляє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.
Отже, новий графік вуличного освітлення Дніпра:
При цьому у ранковий час освітлення вмикатись не буде.
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