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Втричі дешевше: у Дніпрі знову спробують продати фабрику АВК та обладнання за 1,26 млрд грн

Сьогодні 11:35
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У Дніпрі знову виставили на торги фабрику АВК.

Новости Днепра про Втричі дешевше: у Дніпрі знову спробують продати фабрику АВК та обладнання за 1,26 млрд грн

Про це йдеться на Prozorro.Продажі.

10 квітня Фонд гарантування вкладів проведе торги з продажу кредитів Промінвестбанку. Серед лотів застави – кондитерська фабрика АВК у Дніпрі та обладнання у Донецьку.

За 1,26 млрд гривень можна претендувати на отримання приміщення фабрики площею 37 тис. 847 кв. м вартістю 92 млн грн, 2 теплотяги з 3 вагонами, 14 навантажувачів. 

Зауважимо, що фабрику в Дніпрі та майно АВК вже намагалися продати, тоді за все просили 4,4 млрд гривень. Тобто ціна з вересня 2023 року знизилася майже втричі. 

Продаж АВК – що передувало?

Збиткову фабрику намагаються продати третій рік. У 2020 році на торги виставили виробничі потужності АВК. За це хотіли вторгувати 100 мільйонів гривень, аби покрити борги. 

Корпорація АВК має потужності у Києві, тому на полицях ще можна побачити цукерки цієї компанії. Однак фабрика у Дніпрі закрилася через збитковість та значну заборгованість перед банками. АВК також мала філії у Донецьку, але після окупації міста у 2014 бізнес там довелося закрити. 

Раніше АВК мала одне з найбільших виробництв солодощів в Україні. До 2014 року до 70% доходів “АВК” отримувала в Росії, але після окупації нею частини Донецької та Луганської областей, торгівля з країною-агресоркою припинилася.

Після 2014 корпорація втратила значні прибутки. У 2021 році Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ «АВК» банкрутом (за ініціативи іншої компанії власників «АВК»). Зокрема, компанія винна: 

  • Всеукраїнському банку розвитку — 291,3 млн грн;
  • Райффайзен Банку — 356,7 млн грн;
  • Промінвестбанку — 1,34 млрд грн;
  • Сбєрбанку росії — 1,2 млрд грн;

Нині Фонд гарантування вкладів намагається продати кредити фабрики, аби погасити заборгованості АВК. 

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