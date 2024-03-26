Втричі дешевше: у Дніпрі знову спробують продати фабрику АВК та обладнання за 1,26 млрд грн

Про це йдеться на Prozorro.Продажі.
10 квітня Фонд гарантування вкладів проведе торги з продажу кредитів Промінвестбанку. Серед лотів застави – кондитерська фабрика АВК у Дніпрі та обладнання у Донецьку.
За 1,26 млрд гривень можна претендувати на отримання приміщення фабрики площею 37 тис. 847 кв. м вартістю 92 млн грн, 2 теплотяги з 3 вагонами, 14 навантажувачів.
Зауважимо, що фабрику в Дніпрі та майно АВК вже намагалися продати, тоді за все просили 4,4 млрд гривень. Тобто ціна з вересня 2023 року знизилася майже втричі.
Збиткову фабрику намагаються продати третій рік. У 2020 році на торги виставили виробничі потужності АВК. За це хотіли вторгувати 100 мільйонів гривень, аби покрити борги.
Корпорація АВК має потужності у Києві, тому на полицях ще можна побачити цукерки цієї компанії. Однак фабрика у Дніпрі закрилася через збитковість та значну заборгованість перед банками. АВК також мала філії у Донецьку, але після окупації міста у 2014 бізнес там довелося закрити.
Раніше АВК мала одне з найбільших виробництв солодощів в Україні. До 2014 року до 70% доходів “АВК” отримувала в Росії, але після окупації нею частини Донецької та Луганської областей, торгівля з країною-агресоркою припинилася.
Після 2014 корпорація втратила значні прибутки. У 2021 році Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ «АВК» банкрутом (за ініціативи іншої компанії власників «АВК»). Зокрема, компанія винна:
Нині Фонд гарантування вкладів намагається продати кредити фабрики, аби погасити заборгованості АВК.
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