Втратив рівновагу та впав: у Дніпрі 15-річний хлопець наковтався пігулок

Учора у Дніпрі стався жахливий випадок.

Так, 15 березня біля одного із будинків на вулиці Мінаєва зібралася компанія підлітків. В якийсь момент 15-річний хлопець прийняв невідомі пігулки.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Після цього юнак втратив рівновагу та впав. На місце події викликали швидку.

Підлітка доправили до реанімаційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. У нього діагностували забій мозку та отруєння невідомою речовиною.

Усі обставини інциденту будуть встановлювати правоохоронці.

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