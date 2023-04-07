Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через суші

Днями до “швидкої” у Дніпрі надійшов виклик від місцевої мешканки, яка розповіла, що її 22-річна донька втратила свідомість. Про це повідомив медик Влад Боднюк. За словами матері, перед цим у дівчини була висока температура, діарея, блювання та вона відчувала слабкість.
Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що дівчині стало зле після вживання суші. У пацієнтки були біль в животі, блювота, діарея, лихоманка, зневоднення та зниження артеріального тиску – всі ознаки гострого харчового отруєння. Медики надали першу допомогу на місці і госпіталізували хвору до лікарні.
Пацієнтку відразу ж відправили до реанімації, з діагнозом токсико-інфекційний шок та гострий гастроентероколіт. Скоріше за все, причиною поганого самопочуття стали неякісні морепродукти.
За словами медиків, останнім часом почастішали випадки харчового отруєння морепродуктами, тому будьте обережні.
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