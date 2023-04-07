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  • Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через суші

Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через суші

Сьогодні 10:26
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У дніпровській реанімації рятують дівчину, яка отруїлася морепродуктами.

Новости Днепра про Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через суші

Днями до “швидкої” у Дніпрі надійшов виклик від місцевої мешканки, яка розповіла, що її 22-річна донька втратила свідомість. Про це повідомив медик Влад Боднюк. За словами матері, перед цим у дівчини була висока температура, діарея, блювання та вона відчувала слабкість.

Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що дівчині стало зле після вживання суші. У пацієнтки були біль в животі, блювота, діарея, лихоманка, зневоднення та зниження артеріального тиску – всі ознаки гострого харчового отруєння. Медики надали першу допомогу на місці і госпіталізували хвору до лікарні. 

Пацієнтку відразу ж відправили до реанімації, з діагнозом токсико-інфекційний шок та гострий гастроентероколіт. Скоріше за все, причиною поганого самопочуття стали неякісні морепродукти. 

За словами медиків, останнім часом почастішали випадки харчового отруєння морепродуктами, тому будьте обережні. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про мешканку Бахмуту, яка передчасно народила в Дніпрі, після того, як рік провела в підвалі під бомбами.
 

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Новости Днепра про Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через сушіУкраїнська Новости Днепра про Втратила свідомість: у Дніпрі дівчина потрапила до реанімації через сушіРусский

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