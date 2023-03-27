“Вторгнення” арктичного повітря, дощі та ожеледиця: у Дніпрі сильно погіршиться погода

У Дніпрі погіршиться погода.

У Дніпропетровському регіональному центрі з метеорології попередили про складні погодні умови.

Так, з 28 по 31 березня в Дніпрі та області прогнозують погіршення погоди. Це пов’язано зі вторгнення арктичного повітря на територію регіону. Через це очікується зниження температури.

28 березня йтиме дощ з мокрим снігом. Пориви вітру — 15-20 м/с.

29-31 березня буде менше опадів, але знизиться температура повітря: очікується вночі — 0-5 градусів морозу, вдень — 1-6 градусів тепла. На дорогах буде ожеледиця, тому будьте обережні.

“Ускладнення погодних умов та зниження температури повітря може спричинити негативний вплив на функціонування господарського комплексу, автотранспорту та життєдіяльність населення”, — попередили синоптики.

З хорошого – уже 1 квітня очікують на потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали про циклон з Середземномор’я, який принесе нам дощі.

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