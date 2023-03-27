“Вторгнення” арктичного повітря, дощі та ожеледиця: у Дніпрі сильно погіршиться погода

У Дніпропетровському регіональному центрі з метеорології попередили про складні погодні умови.
Так, з 28 по 31 березня в Дніпрі та області прогнозують погіршення погоди. Це пов’язано зі вторгнення арктичного повітря на територію регіону. Через це очікується зниження температури.
28 березня йтиме дощ з мокрим снігом. Пориви вітру — 15-20 м/с.
29-31 березня буде менше опадів, але знизиться температура повітря: очікується вночі — 0-5 градусів морозу, вдень — 1-6 градусів тепла. На дорогах буде ожеледиця, тому будьте обережні.
“Ускладнення погодних умов та зниження температури повітря може спричинити негативний вплив на функціонування господарського комплексу, автотранспорту та життєдіяльність населення”, — попередили синоптики.
З хорошого – уже 1 квітня очікують на потепління.
Нагадаємо, раніше ми писали про циклон з Середземномор’я, який принесе нам дощі.
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