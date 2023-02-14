Втекли від війни: у Туреччині внаслідок землетрусу загинула родина із Запоріжжя

У Туреччині загинула родина з України.

У турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Про це повідомляє проєкт “Меморіал”.

46-річна Юлія Петрова та її двоє синів – 10-річний Захар та 5-річний Матвій – перебували у Туреччині з квітня минулого року. Туди вони поїхали до родичів через щільні обстріли рідного міста.

Батько загиблої, Сергій Петров, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку 6 лютого.

Чоловік Юлії – захисник України, він зараз в лікарні Запоріжжя.

За попередніми даними, всього в Туреччині загинуло більше 30 тисяч людей. Завали розбирають досі. Раніше ми писали, як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині.

Читайте також:

Українська