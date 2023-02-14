У турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.
Про це повідомляє проєкт “Меморіал”.
46-річна Юлія Петрова та її двоє синів – 10-річний Захар та 5-річний Матвій – перебували у Туреччині з квітня минулого року. Туди вони поїхали до родичів через щільні обстріли рідного міста.
Батько загиблої, Сергій Петров, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку 6 лютого.
Чоловік Юлії – захисник України, він зараз в лікарні Запоріжжя.
За попередніми даними, всього в Туреччині загинуло більше 30 тисяч людей. Завали розбирають досі. Раніше ми писали, як виглядають дороги після руйнівних землетрусів у Туреччині.
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