Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Втеча мобілізованих колишніх в’язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУ

Втеча мобілізованих колишніх в’язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні 15:27
просмотров

У сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію про втечу мобілізованих колишніх засуджених з одного з навчальних центрів.

Новости Днепра про Втеча мобілізованих колишніх в'язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 25 червня, деякі українські медіа написали про те, що колишні засуджені, які мобілізувалися до війська, втекли з одного з навчальних центрів. Ця інформація не відповідає дійсності.

Новости Днепра про Втеча мобілізованих колишніх в'язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУ

Про це повідомили на сторінці сухопутніх військ ЗСУ в Facebook.

Там зазначили, що колишні ув’язнені вмотивовані та проходять активну бойову підготовку в своїх підрозділах.

“Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності. Всі колишні ув’язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію. Колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою. Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк , так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках”, – написали в сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, на Чернігівщині понад 100 ув’язнених виявили бажання мобілізуватись до ЗСУ. З них 103 підпадають під дію закону про добровільну мобілізацію в’язнів. Станом на 14 червня 49 засуджених вже пішли служити до військових частин.

Читайте також:

Новости Днепра про Втеча мобілізованих колишніх в'язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУУкраїнська Новости Днепра про Втеча мобілізованих колишніх в'язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Дніпро – головний центр ботоферм в Україні”: якими заявами відзначився нардеп Тищенко у суді
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:18
    “Дніпро – головний центр ботоферм в Україні”: якими заявами відзначився нардеп Тищенко у суді

    Микола Тищенко поспілкувався з журналістами перед судовим засіданням, заявивши, що…

    Як виглядають найдорожчі квартири в оренду у Дніпрі: телевізор у дзеркалі та камін у їдальні (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    Як виглядають найдорожчі квартири в оренду у Дніпрі: телевізор у дзеркалі та камін у їдальні (ФОТО)

    У Дніпрі велика кількість квартир здається в оренду. Варіанти є…

    У Дніпрі помітили мале пухнасте совеня (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:47
    У Дніпрі помітили мале пухнасте совеня (ФОТО)

    У Дніпрі на житловому масиві Західний помітили совеня.

    На двох пляжах Дніпропетровщини виявили холероподібний вібріон: чи це небезпечно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:38
    На двох пляжах Дніпропетровщини виявили холероподібний вібріон: чи це небезпечно

    У воді на двох пляжах Дніпропетровщини знайшли холероподібний вібріон.

    Наверх