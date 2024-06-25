Втеча мобілізованих колишніх в’язнів з навчального центру: коментар сухопутних військ ЗСУ

У сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію про втечу мобілізованих колишніх засуджених з одного з навчальних центрів.

Сьогодні, 25 червня, деякі українські медіа написали про те, що колишні засуджені, які мобілізувалися до війська, втекли з одного з навчальних центрів. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили на сторінці сухопутніх військ ЗСУ в Facebook.

Там зазначили, що колишні ув’язнені вмотивовані та проходять активну бойову підготовку в своїх підрозділах.

“Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності. Всі колишні ув’язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію. Колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою. Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк , так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках”, – написали в сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, на Чернігівщині понад 100 ув’язнених виявили бажання мобілізуватись до ЗСУ. З них 103 підпадають під дію закону про добровільну мобілізацію в’язнів. Станом на 14 червня 49 засуджених вже пішли служити до військових частин.

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