Всю ніч бродила вздовж берега: біля Нікополя літня жінка загубилася, коли йшла додому

У Нікопольському районі знайшли жінку, яка напередодні загубилася поблизу берегової лінії Каховського водосховища.

Першим на сполох забив син 75-річної пенсіонерки, який ввечері 22 лютого не зміг додзвонитися до мами, коли та вчасно не повернулася додому з роботи. На пошуки зниклої жінки згодом відправилися правоохоронці.

Місцева мешканка усю ніч ходила вздовж берегової лінії неподалік від свого помешкання, але не могла зорієнтуватися та знайти шлях додому.

Поліцейські розшукали жінку, однак при спілкуванні виявили, що вона потребує медичної допомоги – у неї оніміли руки, ноги та обличчя, було помітне порушення координації рухів. Симптоми могли вказувати на розлади здоров’я.

Жінку відправили до лікарні, де побоювання поліцейських підтвердилися. Лікарі направили хвору до відділення кардіології. Сину повідомили про місце перебування матері та її стан.

Правоохоронці побажали жінці найшвидшого одужання.

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