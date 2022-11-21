Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, – Генштаб

Сьогодні 10:00
просмотров

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 20 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Новости Днепра про ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб

На ВолынскомПолесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарное, Бочково, Ветеринарное, Огирево и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Берестовой Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Озаряновка, , Спорное и Яковлевка в Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. От артиллерийского огня противника пострадали районы населённых пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Орехов, Степное и Волшебное Запорожской области и город Никополь на Днепропетровщине.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций наших войск и коррекции огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и Херсон.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

В населенном пункте Любимовка временно оккупированой территории Херсонской области россияне под видом поиска диверсионно-разведывательных групп незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей

На временно занятых территориях Луганской области продолжаются меры принудительного переселения местных жителей. В частности в Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 – по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Днепропетровщине мужчина пил, издевался над бабушкой и угрожал соседям гробом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    На Днепропетровщине мужчина пил, издевался над бабушкой и угрожал соседям гробом

    В поселке Васильковка Днепропетровской области безработный местный житель регулярно пил…

    Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії
    Новини Дніпра
    16.11.2022 09:30
    Мінус 630 окупантів за добу: Генштаб озвучив втрати росії

    З 24 лютого в Україні загинуло близько 82 710 російських…

    В Каменском мужчину убили саперной лопатой и отрубили кисть руки
    Новини Дніпра
    31.10.2022 09:30
    В Каменском мужчину убили саперной лопатой и отрубили кисть руки

    30 октября в Каменском был обнаружен труп 64-летнего мужчины. На…

    Помер Джеррі Лі Льюїс — останній із великих виконавців рок-н-ролу
    Новини Дніпра
    28.10.2022 22:26
    Помер Джеррі Лі Льюїс — останній із великих виконавців рок-н-ролу

    У п'ятницю, 28 жовтня, у Мемфісі помер легендарний американський співак…

    Наверх