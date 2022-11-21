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Встигніть зарядити гаджети: у Дніпрі почалися екстрені відключення світла

Сьогодні 12:33
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У Дніпрі вимикатимуть світло не по графіку.

Новости Днепра про Встигніть зарядити гаджети: у Дніпрі почалися екстрені відключення світла

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

У Дніпрі почалися екстрені відключення, тому графіки планових відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні за розпорядження Укренерго планові відключення мали діяти весь день.

Новости Днепра про Встигніть зарядити гаджети: у Дніпрі почалися екстрені відключення світла

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Новости Днепра про Встигніть зарядити гаджети: у Дніпрі почалися екстрені відключення світлаУкраїнська

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