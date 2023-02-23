Вступ-2023: які обов’язкові предмети складатимуть на НМТ школярі Дніпра

Школярі Дніпра знову складатимуть НМТ.

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, у Раді підтримали закон, який визначає формат вступу в 2023 році.

Випускники 11 класу не будуть складати ДПА, а вступне випробування проведуть в форматі НМТ.

Які предмети складатимуть випускники

У НМТ будуть завдання з трьох предметів. Обов’язкові – українська мова та математика. Випускники можуть обрати третій предмет – історію України, іноземну мову, біологію, фізику чи хімію. Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

У тестах будуть завдання, які були розроблені для ЗНО, тому готуватися треба за відповідною програмою. УЦОЯО обіцяє до травня 2023 року підготувати демонстраційний варіант тесту.

У тесті буде 30 завдань з української мови, 22 – з математики. З додаткових: історія – 30, іноземна мова – 32, фізика – 20, біологія та хімія – 30. Написати НМТ випускник повинен за 180 хвилин.

НМТ проходитиме в дві сесії. Основна – в червні, додаткова – червень/липень.

Нагадаємо, раніше ДПА скасували для учнів 4 та 9 класів.