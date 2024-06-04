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  • “Встояла навіть після Другої світової”: у ГумДепі Дніпра показали наслідки атаки на школу

“Встояла навіть після Другої світової”: у ГумДепі Дніпра показали наслідки атаки на школу

Сьогодні 11:01
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Під час ранкової атаки на Дніпро постраждала одна із шкіл.

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Під час ранкової ракетної атаки на Дніпро постраждали 40 житлових будинків, лікарня, поліклініка, а також школа. Загалом у місті вибито понад 300 вікон.

Представники ГумДепу Дніпра повідомили, що від вибухової хвилі постраждала школа №6. Навчальний заклад встояв навіть після Другої світової війни, але сьогодні зазнав значних пошкоджень. 

На жаль, сьогодні втратила 85 вікон, окрім цього, впало 250 метрів квадратних стелі Наразі вже розпочато роботи з прибирання, забивання вікон.
Все відновимо, але невимовний біль у серці кожного випускника/ці та учнів/ць цієї школи закарбується в памʼяті назавжди, – йдеться у повідомленні. 

Відомо, що на допомогу комунальникам та вчителям, які прибирають наслідки атаки, прийшли також учні школи. 

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