Встановив рекорд Гіннеса: у Португалії живе найстарший пес у світі

Про це повідомили на сторінці Книги рекордів Гіннеса у Twitter.
Власник собаки 38-річний Леонель Коста. Він розповів, що урятував Бобі від смерті, коли пес був цуценям. Батьки дозволили 8-річному Леонелю залишити Бобі вдома. За словами власника, секрет довголіття Бобі криється в його способі життя — собака живе у сільській місцевості, в мирній обстановці і ніколи не був на ланцюгу чи повідку.
«Він насолоджується свободою, бігає по фермі та в навколишніх лісах», — каже Леонель.
Власник собаки-довгожителя зазначає, що Бобі ніколи не їв корм, адже харчується тією ж їжею, що й господарі, за винятком спецій.
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