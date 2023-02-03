Встановив рекорд Гіннеса: у Португалії живе найстарший пес у світі

Португальського собаку Бобі визнали найстаршим псом у світі — йому 30 років і 266 днів. Чотириногий живе в селі Конкейрос поблизу міста Лейрія.

Про це повідомили на сторінці Книги рекордів Гіннеса у Twitter.

Повідомляється, що Бобі – сторожова собака. Ця порода живе в середнього 14 років, але довгожитель Бобі прожив вже 30. 1 травня Бобі виповниться 31 рік. Книга рекордів Гіннеса стверджує, що має документ, виданий у травні 1992 року місцевим ветеринаром, складений незабаром після народження тварини.

Власник собаки 38-річний Леонель Коста. Він розповів, що урятував Бобі від смерті, коли пес був цуценям. Батьки дозволили 8-річному Леонелю залишити Бобі вдома. За словами власника, секрет довголіття Бобі криється в його способі життя — собака живе у сільській місцевості, в мирній обстановці і ніколи не був на ланцюгу чи повідку.

«Він насолоджується свободою, бігає по фермі та в навколишніх лісах», — каже Леонель.

Власник собаки-довгожителя зазначає, що Бобі ніколи не їв корм, адже харчується тією ж їжею, що й господарі, за винятком спецій.

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