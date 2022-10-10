Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, – Міносвіти

Міносвіти рекомендує школам по всій Україні до 14 жовтня перейти на онлайн-навчання.

Про це йдеться в наказі Міносвіти.

Вже зранку зупинили очне навчання у Тернополі, Львові та Луцьку. Пов’язано таке рішення з масовими ракетними обстрілами, які почалися сьогодні вранці.

Про онлайн-навчання повідомив також голова ОВА Полтавщини Дмитро Лунін.

У Дніпрі діти з початку навчального року вчилися онлайн, проте в області були школи, які працювали в очному режимі. Тому слідкуйте за повідомленнями від адміністрацій шкіл.

Зазначимо, що зранку на Україну випустили близько 80 ракет, понад 40 із них вдалося збити. Решта влучили в об’єкти інфраструктури.

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