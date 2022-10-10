Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, – Міносвіти

Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, – Міносвіти

Сьогодні 12:23
просмотров

Міносвіти рекомендує школам по всій Україні до 14 жовтня перейти на онлайн-навчання. 

Новости Днепра про Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, - Міносвіти

Про це йдеться в наказі Міносвіти. 

Вже зранку зупинили очне навчання у Тернополі, Львові та Луцьку. Пов’язано таке рішення з масовими ракетними обстрілами, які почалися сьогодні вранці. 

Про онлайн-навчання повідомив також голова ОВА Полтавщини Дмитро Лунін. 

У Дніпрі діти з початку навчального року вчилися онлайн, проте в області були школи, які працювали в очному режимі. Тому слідкуйте за повідомленнями від адміністрацій шкіл.

Зазначимо, що зранку на Україну випустили близько 80 ракет, понад 40 із них вдалося збити. Решта влучили в об’єкти інфраструктури.

Читайте также:

Новости Днепра про Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, - МіносвітиУкраїнська Новости Днепра про Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, - МіносвітиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко

    Сьогодні вранці росіяни нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровській області.

    Будьте в укриттях: у сторону Кривого Рогу рухаються дрони-“мопеди”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Будьте в укриттях: у сторону Кривого Рогу рухаються дрони-“мопеди”

    Сьогодні російські окупанти від самого ранку тероризують українців масованим ракетним…

    У Кривому Розі працює ППО, – Вілкул
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:24
    У Кривому Розі працює ППО, – Вілкул

    Сьогодні вранці російські окупанти нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровщині…

    У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:03
    У роботі громадського транспорту у Дніпрі є зміни: подробиці

    Російські окупанти сьогодні вранці нанесли масований ракетний удар по Дніпру…

    Наверх