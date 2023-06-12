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  • Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
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12-го червня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Антошкіна Заводського району міста Кам’янське, з вікна квартири йде дим.

Новости Днепра про Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

По прибуттю надзвичайників до місця події встановлено, що займання виникла в квартирі розташованій на четвертому поверсі. Рятувальники потрапили всередину палаючої оселі та негайно приступили до гасіння пожежі. Вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Новости Днепра про Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на ДніпропетровщиніРусский

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