Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

12-го червня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Антошкіна Заводського району міста Кам’янське, з вікна квартири йде дим.

По прибуттю надзвичайників до місця події встановлено, що займання виникла в квартирі розташованій на четвертому поверсі. Рятувальники потрапили всередину палаючої оселі та негайно приступили до гасіння пожежі. Вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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