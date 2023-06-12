Все вигоріло вщент: 11 вогнеборців тушили займання в квартирі на Дніпропетровщині

По прибуттю надзвичайників до місця події встановлено, що займання виникла в квартирі розташованій на четвертому поверсі. Рятувальники потрапили всередину палаючої оселі та негайно приступили до гасіння пожежі. Вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До місця виклику залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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