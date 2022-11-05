Все тіло в ранах: у Дніпрі рятують 18-річного хлопця, який підірвався на снаряді на Донеччині

18-річний хлопець підірвався на снаряді у своєму рідному місті.

Історію хлопця розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, до лікарні Мечникова доставили 18-річного хлопця з Донеччини, який підірвався на снаряді прямо на вулиці свого міста.

Його звати Микита – цивільний, студент. Під час цього трагічного випадку він отримав множинні вогнепальні осколкові поранення обличчя, грудної клітини, спини, черевної стінки. У нього рвані рани обличчя, носа, забій правої легені. Переломи верхніх та нижніх кінцівок.

До восьмої ранку дніпровські хірурги проволили складну операцію.

Мати, батько та сестра під операційною всю ніч ридали. Хірурги щасливі, що врятували ще одне молоде життя. Переповнені реанімації Мечникова сьогодні надають шанс воскреснути, – поділився гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко

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