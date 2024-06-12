Все тіло розбито на шматки: лікарі Дніпра повернули до життя важкопораненого військового

У лікарні Дніпра медики повернули до життя важкопраненого бійця.

Військовий Андрій з Черкас. Йому 48 років. До повномасштабного вторгнення друкував книги. Отримав надважкі поранення на фронті та потрапив до лікарні Дніпра в передсмертному стані.

Про це повідомив лікар медзакладу, де перебуває боєць.

За його словами, уламки пошкодили все тіло, очі та відірвали пальці.

“Що робить війна…Все тіло розбито на шматочки. Живим залишилось тільки місце, де був бронежилет, все інше відламки перетворили на страшні рани, пошкоджені очі, відірвані пальці”, – написав лікар

Завдяки реаніматологам та хірургам вчора, 11 червня, військовий прийшов до свідомості.

“Сьогодні перший день, коли він прийшов до свідомості. Ми віримо в Перемогу України і подальше щасливе життя Андрія. Він мужньо зробив все заради Перемоги”, – додав медик.

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