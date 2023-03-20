Все, що потрібно знати про електронне направлення до лікаря у Дніпрі: діє рік та можна вибрати медзаклад самостійно

За допомогою електронного направлення від лікаря у Дніпрі можна пройти безкоштовно велику кількість медичних обстежень, які потрібні не тільки для лікування, а й можуть стати профілактикою недугів. Журналісти dnepr.info розбиралися хто виписує направлення і як довго воно діє, а також до якого лікаря та до якої лікарні при цьому може звернутися пацієнт.

Коли направлення не потрібно

Направлення виписує лікар, який вважає, що пацієнту необхідна та чи інша процедура – це може бути сімейний або вузькопрофільний фахівець. Але без направлення від сімейного лікаря до низки вузьких фахівців потрапити важко. Самостійно взяти «талончик» на відвідування можна лише до гінеколога, стоматолога, нарколога, педіатра, фтизіатра, психіатра. Для відвідування інших – потрібен «документ», як і для госпіталізації. Без направлення потрапити на стаціонар можна лише у ургентному стані. Але якщо у вузького спеціаліста пацієнт спостерігається постійно, то для його відвідин направлення не потрібене.

Як виглядає

На час дії військового стану в ході як електронні, так і паперові направлення. Електроне формується в електронній системі охорони здоров’я. Його можуть бачити лише ті лікарі до яких направляють пацієнта. При цьому, на телефон пацієнта приходить 16-ти значний код у вигляді смс-повідомлення. Його потрібно показувати вузькому спеціалісту або при проходженні будь-яких процедур, на які пацієнта відправив профільний лікар. Ці 16 цифр є направленням. Роздруковувати його не потрібно.

Куди йти

Зазначимо, що виписуючи направлення для пацієнта лікар вказує одну послугу чи групу, якщо вони стосуються вирішення однієї проблеми. Це можуть бути процедури, консультація чи дослідження або все разом. При цьому направлення буде одне. Тобто, якщо пацієнта направили на консультацію, дві процедури та одне дослідження, то він повинен усі ці 4 рази демонструвати один і той же код із смс, яке отримав на прийомі у лікаря, що виписав направлення.

Електронне направлення діє рік з моменту підписання, але краще проходити всі необхідні дослідження одразу. Воно виписується не до якогось лікаря, а тільки для отримання послуги пацієнтом. Це може бути консультація, аналізи, візуалізація, різні процедури – від діагностичної до хірургічної або переведення до іншого лікувального закладу. Пацієнт може сам вибрати будь-яку медустанову та лікаря для отримання послуги. Головне – щоб у них було підписано договір із НСЗУ.

Одну й ту саму послугу, але у різних медичних закладах та в різних лікарів пацієнт за одним направленням отримати не може.

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