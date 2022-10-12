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  • Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через борги

Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через борги

Сьогодні 06:45
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Поліцейські Дніпра отримали повідомлення про спробу самогубства. За словами заявниці, брат її чоловіка надіслав їм прощального листа.

Новости Днепра про Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через борги

Прибувши на місце події, інформація підтвердилась. Чоловік закрився в квартирі та не відчиняв двері. В ході перемовин, правоохоронцям все ж таки вдалося переконати чоловіка.

Потрапивши до квартири, поліцейські виявили на шиї потерпілого еластичний джгут та сліди від удушення. Чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, пояснив, що вліз у борги через ставки та казино. Спроба самогубства була для нього вирішенням всіх проблем.

Потерпілому було надано медичну допомогу. Наразі над ним здійснюється контроль задля запобігання повторних спроб самогубства.

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Новости Днепра про Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через боргиУкраїнська Новости Днепра про Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через боргиРусский

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