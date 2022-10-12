Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через борги

Поліцейські Дніпра отримали повідомлення про спробу самогубства. За словами заявниці, брат її чоловіка надіслав їм прощального листа.

Прибувши на місце події, інформація підтвердилась. Чоловік закрився в квартирі та не відчиняв двері. В ході перемовин, правоохоронцям все ж таки вдалося переконати чоловіка.

Потрапивши до квартири, поліцейські виявили на шиї потерпілого еластичний джгут та сліди від удушення. Чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, пояснив, що вліз у борги через ставки та казино. Спроба самогубства була для нього вирішенням всіх проблем.

Потерпілому було надано медичну допомогу. Наразі над ним здійснюється контроль задля запобігання повторних спроб самогубства.

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