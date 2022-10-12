Все програв у казино: у Дніпрі чоловік намагався покінчити із собою через борги

Прибувши на місце події, інформація підтвердилась. Чоловік закрився в квартирі та не відчиняв двері. В ході перемовин, правоохоронцям все ж таки вдалося переконати чоловіка.
Потрапивши до квартири, поліцейські виявили на шиї потерпілого еластичний джгут та сліди від удушення. Чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, пояснив, що вліз у борги через ставки та казино. Спроба самогубства була для нього вирішенням всіх проблем.
Потерпілому було надано медичну допомогу. Наразі над ним здійснюється контроль задля запобігання повторних спроб самогубства.
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