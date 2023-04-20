Врятував сотні тварин: у Дніпрі раптово помер відомий ветеринар

У Дніпрі пішов з життя відомий ветеринар Павло Іванович Лопата.

Про сумну звістку повідомили колеги на Facebook-сторінці клініки “На Робочій”. Павло Лопата був одним із засновників медзакладу для тварин.

З великим сумом повідомляємо, що не стало одного з засновників та ведучих лікарів нашої клініки та аптеки «На Робочій» – Павла Івановича Лопата, – повідомили колеги.

Відвідувачі клініки шоковані цією звісткою, бо нещодавно приходили зі своїми пухнастиками до Павла Івановича на прийом. Колеги кажуть, що він мав добре серце, був чуйним та професіоналом. За свою кар’єру він врятував сотні тварин, які завдяки йому жили довге та щасливе життя.

Попрощаються з Павлом Івановичем 21 квітня об 11.00 у Преображенському соборі.

Світла пам’ять і вічний спокій, любий наш Павло Іванович, – пишуть колеги та клієнти.

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