“Врятовані з горнила війни”: до музею в Дніпрі сапери передали цінні артефакти, знайдені на Харківщині

До історичного музею передали унікальні артефакти.

Про це розповіли в Дніпропетровському національному історичному музеї.

Як розповіли співробітники історичного музею, сапери передали їм артефакти, які вони знайшли під час розмінування Харківщини. Музейники кажуть, що ці предмети цінні насамперед тим, що “вирвані з горнила війни”.

У музеї зазначили, що наразі проведення повноцінних археологічних розкопок на деокупованих територіях не можливі.

Попередньо, декілька знайдених предметів виготовлені з “білого металу”, але треба ще провести апробацію. Втім, музейники пообіцяли, що всі предмети увійдуть до збірки Археологія в колекції музею.

Але історики, вони і в ЗСУ — історики. Тому, виконуючи свою роботу, дбають не лише про збереження життів, а і про збереження історичної пам’яті. Досвід показує, що випадків таких поповнень колекцій музеїв ще буде багато. І ми, звісно, дякуємо нашим захисникам за артефакти! Але просимо, бережіть себе, адже найцінніше — це ваше життя!, – написали на сторінці музею.

Нагадаємо, раніше до музею “Машини часу” передали фрагмент мозаїки, яка прикрашала будівлю АТП, знищену влітку минулого року.

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