Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждалі

Про наслідки доповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Напередодні ввечері від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади
Сьогодні вранці ворожий безпілотник поцілив у пассажирський автобус. Внаслідок влучання автобус зайнявся, згодом пожежу оперативно загасили. Повідомляється, що всередині знаходились люди – чоловіки 52, 65 і 75 років, а також 38-річна жінка. Всі отримали осколкові поранення, їх стан задовільний, тому лікуватимуться вдома.
Пошкоджена багатоповерхівка, 3 приватні оселі, інфраструктурний обʼєкт та ще один автобус, господарська споруда, 3 газогони та 2 лінії електропередачі. Зачепило гараж, ще один – повністю зруйнований, – повідомив Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина стала найтривожнішою областю України. Згідно опублікованої статистики, за місяць на Дніпропетровщині тривога лунала щонайменше 228 разів.
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