Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждалі

Вранці 6 червня ворог вдарив по райцентру Нікополя.

Про наслідки доповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Напередодні ввечері від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади

Сьогодні вранці ворожий безпілотник поцілив у пассажирський автобус. Внаслідок влучання автобус зайнявся, згодом пожежу оперативно загасили. Повідомляється, що всередині знаходились люди – чоловіки 52, 65 і 75 років, а також 38-річна жінка. Всі отримали осколкові поранення, їх стан задовільний, тому лікуватимуться вдома.

Пошкоджена багатоповерхівка, 3 приватні оселі, інфраструктурний обʼєкт та ще один автобус, господарська споруда, 3 газогони та 2 лінії електропередачі. Зачепило гараж, ще один – повністю зруйнований, – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина стала найтривожнішою областю України. Згідно опублікованої статистики, за місяць на Дніпропетровщині тривога лунала щонайменше 228 разів.

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