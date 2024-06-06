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Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждалі

Сьогодні 07:53
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Вранці 6 червня ворог вдарив по райцентру Нікополя.

Новости Днепра про Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждалі

Про наслідки доповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Напередодні ввечері від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади

Сьогодні вранці ворожий безпілотник поцілив у пассажирський автобус. Внаслідок влучання автобус зайнявся, згодом пожежу оперативно загасили. Повідомляється, що всередині знаходились люди – чоловіки 52, 65 і 75 років, а також 38-річна жінка. Всі отримали осколкові поранення, їх стан задовільний, тому лікуватимуться вдома.

Новости Днепра про Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждалі

Пошкоджена багатоповерхівка, 3 приватні оселі, інфраструктурний обʼєкт та ще один автобус, господарська споруда, 3 газогони та 2 лінії електропередачі. Зачепило гараж, ще один – повністю зруйнований, – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина стала найтривожнішою областю України. Згідно опублікованої статистики, за місяць на Дніпропетровщині тривога лунала щонайменше 228 разів.

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Новости Днепра про Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Вранці ворог вдарив Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: є постраждаліРусский

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