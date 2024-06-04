Вранці ворог атакував Дніпро: є постраждалі

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці, – йдеться у публікації.
Лисак повідомив, що серед поранених є діти – 1-місячний хлопчик, на щастя, у задовільному стані, а також 17-річний юнак у стані середньої тяжкості. Останнього відвезли до лікарні.
Відомо про постраждалих жінок 32, 36 і 56 років, а також 68-річного чоловіка. Стан одної з жінок лікарі оцінили як середньої тяжкості.
Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюємо.
Вчора, 3 червня, увечері Нікополь також опинився під атакою дронами-камікадзе. Постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів.
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