Вранці у Дніпрі прогриміли потужні вибухи: що наразі відомо

Рано вранці 4 червня жителі Дніпра чули декілька потужних вибухів.

Про звуки вибухів повідомив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, а також місцеві жителі.

Повітряна тривога у Дніпрі та області пролунала близько 04:57. Через декілька хвилин Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на південному сході України.

Після цього у місті пролунала серія потужних вибухів.

Також Братчук зазначив, що над містом піднявся стовп диму

Місцеві Telegram-канали поділилися фото та відео з квартир, у яких понівечені вікна та двері внаслідок ранкової атаки.

Про відбій тривоги сповістили о 05:37.

Рекомендуємо очікувати на офіційну інформацію.

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