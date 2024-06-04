Вранці у Дніпрі прогриміли потужні вибухи: що наразі відомо

Про звуки вибухів повідомив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, а також місцеві жителі.
Повітряна тривога у Дніпрі та області пролунала близько 04:57. Через декілька хвилин Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на південному сході України.
Після цього у місті пролунала серія потужних вибухів.
Також Братчук зазначив, що над містом піднявся стовп диму
Місцеві Telegram-канали поділилися фото та відео з квартир, у яких понівечені вікна та двері внаслідок ранкової атаки.
Про відбій тривоги сповістили о 05:37.
Рекомендуємо очікувати на офіційну інформацію.
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