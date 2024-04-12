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“Впиндюрили” свої мікрофони: працівники департаменту міськради Дніпра заявили про атаку ДРГ на свій офіс

Сьогодні 18:06
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Хтось намагався прослуховувати офіс одного із департаментів міськради Дніпра.

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Про це заявили співробітники департаменту з питань самоорганізації населення. Вони припускають, що офіс атакувала ворожа диверсійно-розвідувальна група. 

За словами посадовців, “прослушку” знайшли за підвіконням. Помітили незрозумілий пристрій через те, що на фасаді осипалася штукатурка. 

Обстеживши їх зсередини, було виявлено просвердлений отвір в склопакеті, в який було вставлений спеціально створений чутливий мікрофон та вмонтоване під відливом спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації, який працював та використовувалося, – йдеться у повідомленні.

Роботу пристрою забезпечували кілька десятків акумуляторів, які теж причепили до підвіконня, а інформацію через мікрофон передавали в режимі “онлайн”. Отримані дані відразу видалялися. 

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Ймовірні диверсанти потрапили на камери відеонагляду. Аби підкласти “прослушку”, вони залучили спецтехніку. На записі видно, як кілька автомобілів зупиняються поблизу офісу вночі 28 березня. 

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Співробітники департаменту, яких прослуховували, мають дві версії:

Перша – посіпаки агресора хотіли дізнатись, як у м.Дніпро так швидко вдається ліквідувати наслідки російської агресії проти України, прильотів російських ракет та дронів і заодно вивідати секрети термомодернізації, тонкощі ремонту покрівлі і міжпанельних швів. Друга – що відібрані з найкращих випускників найгірших російських ПТУ “агенти ГРУ” просто помилились адресою, і замість вікон будівлі поліції, ТЦК чи ДСНС, “впиндюрили” помилково свої мікрофони до департаменту з питань самоорганізації населення, – йдеться у повідомленні.

Представники департаменту вже звернулися до СБУ та Нацполіції, аби правоохоронці встановили “шпигунів”. Наразі невідомо, як довго на території міста діяла “спляча ДРГ”, а також хто до цього причетний. 

Геть незрозуміло, скільки “дрімала” ця “спляча ДРГ” у Дніпрі, звідки “мамкини шпигуни” дістали автовежу і автомобілі з місцевими номерами та як їхня злочинна діяльність навіть у комендантську годину не потрапила до поля зору відповідних правоохоронних органів. Втім вся диверсійна операція була так “добре реалізована”, що потрапила на купу камер зовнішнього спостереження міста. Ми звернулися до СБУ та Нацполіції і надали їм всю наявну у нас інформацію і сподіваємось на якнайшвидше і ефективне розслідування цього кричуще обурливого факту! – йдеться у дописі.

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