Вперше в Україні: у Дніпрі збудують новий квартал на півострові

На лівому березі Дніпра може з'явитися новий елітний житловий квартал.

Про це повідомляє портал Gorod.dp.ua.

Поблизу житлового масиву Ломовський може з’явитися новий житловий квартал, який буде складатися з низки індивідуальних будиночків. Як зазначили фахівці, це щось середнє між таун-хаусами та малоповерховими багатоквартирними будинками, які мають вихід на особисту присадибну ділянку.

Ініціатор проєкту – ТОВ Ріверсайд. Розробкою концепції займалася студія «АрхОбраз».

За словами потенційного забудовника, на лівому березі Дніпра хочуть звести 67 будинків для 201 мешканця. Загальна площа комплексу складає 1,3 гектара. Наразі на цьому місці болотиста місцевість з виходом до озера. Депресивний район хочуть перетворити на сучасний європейський квартал з щільною індивідуальною забудовою.

Квартал складатиметься з 2-3 поверхових споруд площею від 80 до 160 квадратних метрів. Творці проєкту перейняли досвід Європи, де подібні райони є в кожному великому місті.

Біля кожного будинку буде гараж та присадибна ділянка, де власники зможуть посмажити барбекю чи займатися садівництвом. Посеред кварталу хочуть облаштувати спільну зону відпочинку зі сквером чи громадським басейном. Вздовж озера облаштують набережну, з причалами для човнів. Тут місцеві зможуть прогулюватися вечорами або відпочивати влітку.

Крім цього, планують спорудити 3-поверховий будинок, який нагадуватиме торговельний центр. Тут будуть магазини та інші заклади дозвілля.

Провулок Широкий (який зараз є розбитою ґрунтовою дорогою) стане комфортною асфальтовою дорогою шириною проїжджої частини 5,5 метрів з тротуаром і озелененням з боків.

Архітектори зазначили, що в Україні житло такого типу ще не будували, тому важко визначити, як саме називається така забудова.

Коли розпочнуть будівництво нового житлового кварталу наразі невідомо. Поки що архітектори думатимуть над тим, як втілити таку амбітну концепцію в життя.

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