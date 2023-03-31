Вперше в історії: експрезиденту США Трампу висунули кримінальне звинувачення

Трамп став першим в історії США президентом, якому висунули кримінальне звинувачення.

Експрезиденту США Дональду Трампу висунули понад 30 звинувачень, пише CNN.

Це вперше в історії США, коли експрезидент отримав реальне кримінальне звинувачення. Справу розпочали журі присяжних Манхетена.

У чому саме підозрюють Трампа не розголошується, але справа може стосуватися скандалу навколо порнозірки Стормі Деніес, якій експрезидент виплатив гроші під час виборчої кампанії в 2016. Не виключено, що частина звинувачень стосується його бізнес-діяльності та шахрайства.

Скоріше за все, Трамп постане перед судом вже наступного тижня. Про це журналістам CNN повідомив його адвокат. На засіданні ми дізнаємося в чому саме підозрюють експрезидента, адже обвинувачення проти нього стануть публічними.

Журналісти CNN повідомляють, що наразі Трамп обдзвонює республіканців, щоб заручитися їх підтримкою у цій справі.

Що передувало?

Зазначається, що історія почалася ще в 2006 році, коли Трамп зустрівся з порноакторкою Стормі Деніел на гольф-турнірі. Тоді бізнесмен начебто заплатив їй за секс в готелі.

Історія продовжилася в 2016, коли Трамп балотувався в президенти. Він нібито виплатив порноакторці 130 тисяч доларів за нерозголошення їх стосунків. Гроші Трамп взяв з фонду, який призначався для фінансування передвиборчої кампанії. У США це вважається кримінальним злочином, а у штаті Нью-Йорк, судді якого висунули йому звинувачення, це карається 4 роками тюрьми.

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