Впав у 1,5-метрову яму: у Дніпрі врятували цуценя

Інцидент трапився на вулиці Високовольтній. Чотирилапий впав у 1,5-метрову яму. Прибувши на місце події, рятувальники дістались до тварини та підняли її на поверхню.
Наразі життю та здоров’ю цуценяти нічого не загрожує.
На місці працювали 6 рятувальників із залученням одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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