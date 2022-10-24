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Впав у 1,5-метрову яму: у Дніпрі врятували цуценя

Сьогодні 09:30
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23 жовтня на екстрену лінію повідомили про виявленого цуцика, що впав у глибоку яму у Соборному районі міста.

Новости Днепра про Впав у 1,5-метрову яму: у Дніпрі врятували цуценя

Інцидент трапився на вулиці Високовольтній. Чотирилапий впав у 1,5-метрову яму. Прибувши на місце події, рятувальники дістались до тварини та підняли її на поверхню.

Наразі життю та здоров’ю цуценяти нічого не загрожує.

На місці працювали 6 рятувальників із залученням одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

 

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Новости Днепра про Впав у 1,5-метрову яму: у Дніпрі врятували цуценяУкраїнська Новости Днепра про Впав у 1,5-метрову яму: у Дніпрі врятували цуценяРусский

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