Впала і не розірвалася: окупанти нанесли удар по Запоріжжю ракетою з касетними снарядами

Учора, 12 листопада, окупанти нанесли удар по Запоріжжю особливо небезпечною ракетою.

Увечері армія росії нанесла удар по місту ракетою “Исандер-К”. Ракета була особливо небезпечною через те, що вороги нашпигували її касетними снарядами.

Впала ця “смерть” поблизу багатоповерхівок у Шевченківському районі міста.

Не розірваними залишилися аж 54 смертоносних заряди, які можуть детонувати в будь-який час. Через це жителів найближчих будинків евакуювали.

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