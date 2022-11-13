Впала і не розірвалася: окупанти нанесли удар по Запоріжжю ракетою з касетними снарядами

Увечері армія росії нанесла удар по місту ракетою “Исандер-К”. Ракета була особливо небезпечною через те, що вороги нашпигували її касетними снарядами.
Впала ця “смерть” поблизу багатоповерхівок у Шевченківському районі міста.
Не розірваними залишилися аж 54 смертоносних заряди, які можуть детонувати в будь-який час. Через це жителів найближчих будинків евакуювали.Елизавета Бельмас
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