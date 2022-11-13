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  • Впала і не розірвалася: окупанти нанесли удар по Запоріжжю ракетою з касетними снарядами

Впала і не розірвалася: окупанти нанесли удар по Запоріжжю ракетою з касетними снарядами

Сьогодні 19:40
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Учора, 12 листопада, окупанти нанесли удар по Запоріжжю особливо небезпечною ракетою.

Увечері армія росії нанесла удар по місту ракетою “Исандер-К”. Ракета була особливо небезпечною через те, що вороги нашпигували її касетними снарядами.

Впала ця “смерть” поблизу багатоповерхівок у Шевченківському районі міста. 

Не розірваними залишилися аж 54 смертоносних заряди, які можуть детонувати в будь-який час. Через це жителів найближчих будинків евакуювали.

Новости Днепра про Впала і не розірвалася: окупанти нанесли удар по Запоріжжю ракетою з касетними снарядами

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Новости Днепра про Впала і не розірвалася: окупанти нанесли удар по Запоріжжю ракетою з касетними снарядамиУкраїнська

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