Воював за Україну з 2014 року: у бою з окупантами загинув боєць з Дніпропетровщини

У бою з російськими окупантами за незалежність, свободу та суверенітет України загинув захисник із села Грушівка Криворізького району Сергій Довбиш.

Герой ще у 2014 році, коли Росія вторглася в Донецьку та Луганську області, взяв у руки зброю та поповнив лави ЗСУ. Тож після 24 лютого 2022 року, маючи військовий досвід за часів АТО, Сергій залишився вірним присязі.

Про втрату повідомила Криворізька райдержадміністрація.

Зазначається, що захисник після передчасної смерті своєї мами став опікуном для рідної молодшої сестри. Йому самостійно вдалося виховати гарну та порядну людину.

Редакція dnepr.info висловлює найщиріші співчуття близьким і побратимам загиблого героя. Вічна пам’ять!

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