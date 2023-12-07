Воював з перших днів вторгнення: на Запорізькому напрямку загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

30 листопада 2023 року у бою з російськими окупантами поблизу н. п. Вербове Запорізької області загинув солдат ЗСУ Сергій Євмина. Йому було 37 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Сергій був мобілізований до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Він проходив службу на посаді стрільця-зенітника зенітно-ракетного відділення зенітного-ракетного взводу аеромобільного батальйону однієї з військових частин.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна слава!

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