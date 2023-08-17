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“Воюватимуть усі”: нардеп назвав умову за якої оголосять тотальну мобілізацію

Сьогодні 14:51
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Серед українців все частіше йдуть розмови про те, що рано чи пізно воюватимуть усі. Нардеп Єгор Чєрнев назвав умову за якої можуть оголосити тотальну мобілізацію.

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Якщо війна триватиме ще декілька років, то кількість людей, які пройшли через мобілізацію та потрапили до війська, неминуче зросте. Адже чим далі, тим більше українців долучаються до Сил оборони і їх треба кимось міняти, бо навіть найміцніші воїни потребують відпочинку. Проте до тотального призову ще далеко. 

Мобілізують усіх тільки, якщо буде реальна загроза втратити державність. Таку думку висловив нардеп та голова комітету ВР з питань нацбезпеки та розвідки Єгор Чернєв у інтерв’ю порталу Novyny.live.

На його думку, усе залежить від того скільки триватиме війна, скільки ресурсів залучить противник та чи повториться ситуація 24 лютого. Проте останній розвиток подій наразі наймало імовірніший. 

В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки, – каже нардеп. 

Наразі в Україні триває друга хвиля мобілізації. За словами Чєрнова, у нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України.

Крім цього, нардеп висловився щодо пропозиції не випускати чоловіків за кордон після завершення війни. 

Ми не Північна Корея, не рф та інші диктаторські країни. Зараз це вимушений крок через війну. Коли вона закінчиться — кожен має право обирати, де і як йому жити. Сподіваюсь, що українці залишаться тут і повернуться ті, хто виїхав. У нас дуже багато роботи з відновлення країни, – зазначив нардеп. 

Зауважимо, що в Україні подовжили мобілізацію та дію воєнного стану ще на 90 днів – до 15 листопада. 

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