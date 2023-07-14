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  • Воювали з комунальниками та трактористами: з’явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Воювали з комунальниками та трактористами: з’явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Сьогодні 13:22
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У ніч на 14 липня область масово атакували безпілотниками та артилерією.

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Цієї ночі область атакували безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі через нальот БПЛа пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, комунальне та транспортне підприємство.

Зафіксували руйнування у більш ніж 70 багатоповерхівках та приватних будинках, а також у близько 20 об’єктах бюджетної сфери – школах, садочках, лікарнях, бібліотеках.

У Кривому Розі травмовано 56-річного чоловіка. Він отримав необхідну медичну допомогу та лікується вдома.

На місці обстрілу, у Довгинцівському та Саксаганському районах Кривого Рогу, працюють всі комунальні служби. Поруч розгорнули штаб, де надають людям плівку, рейки, дошки, шифер. З місцевими працюють медики та психологи.

Дісталося також Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджено склад, приватний будинок та лінію електропередач.

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Такі сюрпризи від росіян знаходять мешканці Кривого Рогу. 

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Як бачимо, у Синельниківському районі воювали з маленьким агропідприємством та тракторами. 

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вночі 14 липня захисники з ПвК “Схід” збили 6 “Шахедів”. На жаль, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося – є влучання у Кривому Розі.

Ось так виглядають людські оселі, які постраждали від вибухової хвилі. 

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Фото: Суспільне

Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на Дніпропетровщину

Фото: Суспільне

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Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Воювали з комунальниками та трактористами: з'явилися нові деталі масової атаки на ДніпропетровщинуРусский

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