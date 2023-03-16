Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на “Міс Всесвіт”

Костюм українки вперше визнали найкращим на конкурсі "Міс Всесвіт"

Цьогоріч Україну на конкурсі “Міс Всесвіт” представила чернігівчанка Вікторія Апанасенко. Хоча дівчина не увійшла в ТОП-16 фіналісток конкурсу, проте запам’яталася глядачам своїм неймовірним костюмом. Користувачам мережі особливо сподобалися крила архангела, які рухаються, наче справжні.

15 березня на конкурсі “Міс Всесвіт” вона стала переможцем онлайн-голосування за найкращий національний костюм. Про це дівчина повідомила в своєму інстаграмі.