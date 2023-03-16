Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на “Міс Всесвіт”

Цьогоріч Україну на конкурсі “Міс Всесвіт” представила чернігівчанка Вікторія Апанасенко. Хоча дівчина не увійшла в ТОП-16 фіналісток конкурсу, проте запам’яталася глядачам своїм неймовірним костюмом. Користувачам мережі особливо сподобалися крила архангела, які рухаються, наче справжні.
15 березня на конкурсі “Міс Всесвіт” вона стала переможцем онлайн-голосування за найкращий національний костюм. Про це дівчина повідомила в своєму інстаграмі.
Ми це зробили! Я перемогла в номінації за найкращий національний костюм на конкурсі “Міс Всесвіт” і присвячую цю нагороду кожному українцю, кожному воїну світла, що воює зараз за майбутнє України. Вперше за історію конкурсу українка виграла 1 місце з 86 країн за найкращий національний костюм, – розказала Апанасенко.
Вікторія розповіла, що костюм “Воїна світла” уособлює образ всіх українців, які боряться за свою свободу.
Навіть палаюча Україна відродиться як фенікс і засяє яскравими барвами! – розповіла Вікторія.
Раніше Вікторія показала процес створення свого костюму.
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