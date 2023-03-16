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  • Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на “Міс Всесвіт”

Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на “Міс Всесвіт”

Сьогодні 10:14
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Костюм українки вперше визнали найкращим на конкурсі "Міс Всесвіт"

Новости Днепра про Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на

Цьогоріч Україну на конкурсі “Міс Всесвіт” представила чернігівчанка Вікторія Апанасенко. Хоча дівчина не увійшла в ТОП-16 фіналісток конкурсу, проте запам’яталася глядачам своїм неймовірним костюмом. Користувачам мережі особливо сподобалися крила архангела, які рухаються, наче справжні.

15 березня на конкурсі “Міс Всесвіт” вона стала переможцем онлайн-голосування за найкращий національний костюм. Про це дівчина повідомила в своєму інстаграмі. 

Ми це зробили! Я перемогла в номінації за найкращий національний костюм на конкурсі “Міс Всесвіт” і присвячую цю нагороду кожному українцю, кожному воїну світла, що воює зараз за майбутнє України. Вперше за історію конкурсу українка виграла 1 місце з 86 країн за найкращий національний костюм, – розказала Апанасенко.

Вікторія розповіла, що костюм “Воїна світла” уособлює образ всіх українців, які боряться за свою свободу.

Навіть палаюча Україна відродиться як фенікс і засяє яскравими барвами! – розповіла Вікторія.

Зазначимо, що Вікторія Апанасенко розіграла крила зі свого костюма “Воїн світла” та зібрала $10100 на протези захисникам.
 

Раніше Вікторія показала процес створення свого костюму.

Новости Днепра про Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на

Новости Днепра про Воїн світла: українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на

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