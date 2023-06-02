Востаннє бачили на вокзалі: у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку

Як повідомили волонтери групи “Пошук зниклих дітей”, у Дніпрі третій місяць встановлюють місцезнаходження 56-річної Людмили Душеби.
Востаннє жінку бачили 25 лютого о 8 ранку, коли вона чекала автобус на території автовокзалу в Дніпрі. Вона мала поїхати додому до Новомосковська, але так і не повернулася до рідних.
Прикмети: зріст 180-185 сантиметрів, худорлявої тілобудови, широкий ніс, карі очі, коротка зачіска темного кольору.
Була одягнута: довге чорне пухове пальто до колін, чорні черевики та чорну шапку.
Особливі прикмети: на правій руці на великому пальці має наріст кістки у вигляді гулі.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе знайти Людмилу, прохання повідомити про це за номерами: “102”, 732 07 00, (098) 172 11 84.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка.
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