Востаннє бачили на вокзалі: у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку

Зв'язок з жінкою обірвався три місяці тому.

Як повідомили волонтери групи “Пошук зниклих дітей”, у Дніпрі третій місяць встановлюють місцезнаходження 56-річної Людмили Душеби.

Востаннє жінку бачили 25 лютого о 8 ранку, коли вона чекала автобус на території автовокзалу в Дніпрі. Вона мала поїхати додому до Новомосковська, але так і не повернулася до рідних.

Прикмети: зріст 180-185 сантиметрів, худорлявої тілобудови, широкий ніс, карі очі, коротка зачіска темного кольору.

Була одягнута: довге чорне пухове пальто до колін, чорні черевики та чорну шапку.

Особливі прикмети: на правій руці на великому пальці має наріст кістки у вигляді гулі.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе знайти Людмилу, прохання повідомити про це за номерами: “102”, 732 07 00, (098) 172 11 84.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка.

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