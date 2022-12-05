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Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

Сьогодні 16:25
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Україна пережила чергову ракетну атаку.
Новости Днепра про Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

Результати ударів в Запоріжжі

Більше трьох годин в Дніпрі та по всій Україні лунала повітряна тривога. Що відомо на зараз? 

  • В Укренерго підтвердили атаку на енергосистему. За словами представника відомства, це вже восьма масова ракетна атака.

Новости Днепра про Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

  • На Одещині пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одеса без світла та води, не працює електричний громадський транспорт.
  • Без світла Сумщина, Житомирщина, Миколаївщина.
  • У Кривому Розі теж перебої зі світлом. За словами Вілкула, відключена частина котелень, не працює швидкісний трамвай. Працівників шахт встигли вивести на поверхню.
  • Також проблеми зі світлом в Молдові. За інформацією місцевих ЗМІ, на прикордонні Молдови впала російська ракета.

Та сама ракета, яка впала в Молдові. Фото від місцевих ЗМІ. Цю інформацію також підтвердили в поліції країни. Місце оточили, попередньо, ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

  • У Новософіївці (Запорізька область) кількість поранених після ракетного удару по приватному сектору зросла до трьох. Серед них маленька дитина – їй 1 рік і 10 місяців. Про це повідомили в ОП

Новости Днепра про Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

  • Роботу ППО зафіксовано на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Полтавщині, Хмельниччині, Одещині, Миколаївщині, Черкащині, Запорізькій області. На Львівщині повідомляли про вибухи, але в ОВА це спростували. У Дніпропетровській області повідомляли про вибухи, але підтвердження немає. 
  • Станом на 15:30 більшість рейсів Укрзалізниці курсує за графіком. Затримуються через знеструмлення кількох ділянок такі рейси: №712 Київ — Краматорськ (+1 год 40 хв); №749 Київ — Ужгород (+36 хв).
  • Фортеці незламності на вокзалах готові прийняти та обігріти пасажирів у разі необхідності. 

Скоріше за все, нас знову чекають аварійні відключення, тому якщо світло є – зарядіть телефони. 

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