Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

Україна пережила чергову ракетну атаку.

Більше трьох годин в Дніпрі та по всій Україні лунала повітряна тривога. Що відомо на зараз?

В Укренерго підтвердили атаку на енергосистему. За словами представника відомства, це вже восьма масова ракетна атака.

На Одещині пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одеса без світла та води, не працює електричний громадський транспорт.

Без світла Сумщина, Житомирщина, Миколаївщина.

У Кривому Розі теж перебої зі світлом. За словами Вілкула, відключена частина котелень, не працює швидкісний трамвай. Працівників шахт встигли вивести на поверхню.

Також проблеми зі світлом в Молдові. За інформацією місцевих ЗМІ, на прикордонні Молдови впала російська ракета.

Та сама ракета, яка впала в Молдові. Фото від місцевих ЗМІ. Цю інформацію також підтвердили в поліції країни. Місце оточили, попередньо, ніхто не постраждав.

У Новософіївці (Запорізька область) кількість поранених після ракетного удару по приватному сектору зросла до трьох. Серед них маленька дитина – їй 1 рік і 10 місяців. Про це повідомили в ОП

Роботу ППО зафіксовано на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Полтавщині, Хмельниччині, Одещині, Миколаївщині, Черкащині, Запорізькій області. На Львівщині повідомляли про вибухи, але в ОВА це спростували. У Дніпропетровській області повідомляли про вибухи, але підтвердження немає.

Станом на 15:30 більшість рейсів Укрзалізниці курсує за графіком. Затримуються через знеструмлення кількох ділянок такі рейси: №712 Київ — Краматорськ (+1 год 40 хв); №749 Київ — Ужгород (+36 хв).

Фортеці незламності на вокзалах готові прийняти та обігріти пасажирів у разі необхідності.

Скоріше за все, нас знову чекають аварійні відключення, тому якщо світло є – зарядіть телефони.

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