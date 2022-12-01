Вісім обстрілів за ніч: окупанти накрили вогнем Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Марганецьку та Червоногригорівську громади 8 разів обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді зруйновано кілька приватних будинків та господарських будівель, газопровід та лінію електропередач.
У Марганецькій громалі рятувальники продовжують обстежувати території та встановлювати деталі атак.
В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без пригод.
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