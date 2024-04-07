Ворожий обстріл Дніпропетровщини минулої доби: поліція зафіксувала наслідки атаки

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
6 квітня вдень ворог обстріляв з артилерії та дронів місто Нікополь, села Марганецької, Мирівської і Покровської сільської територіальної громади. За добу на лінію 102 Нікопольського районного управління поліції надійшло понад 20 заяв та повідомлень про злочини, вчинені агресором, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Внаслідок атаки ворога були пошкоджені приватні оселі, багатоповерхівки, господарські споруди та нежитлові приміщення.
Вчора ввечері уламки ворожої ракети пошкодили садові будинки, автомобілі та лінію електропередач.
Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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