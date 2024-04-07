Ворожий обстріл Дніпропетровщини минулої доби: поліція зафіксувала наслідки атаки

Поліція зафіксувала наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

6 квітня вдень ворог обстріляв з артилерії та дронів місто Нікополь, села Марганецької, Мирівської і Покровської сільської територіальної громади. За добу на лінію 102 Нікопольського районного управління поліції надійшло понад 20 заяв та повідомлень про злочини, вчинені агресором, — йдеться у повідомленні правоохоронців.