Ворожий дрон атакував маршрутку у Нікополі: серед поранених дитина

В Нікополі на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Поранено 4 особи, серед яких дитина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Сьогодні ми писали про те, що серед поранених 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років.
Про наслідки ворожої атаки розповів і мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.
В результаті останньої ворожої атаки в одному з районів міста є незначні пошкодження вікон в декількох житлових будинках та одній установі, — заявив очільник міста.
Вночі оборонці неба знищили 9 ракет та 10 шахедів над областю.
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