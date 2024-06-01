Ворожий дрон атакував маршрутку у Нікополі: серед поранених дитина

Ворог вдарив по енергетичних та цивільних обʼєктах Дніпропетровщини.

В Нікополі на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Поранено 4 особи, серед яких дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Сьогодні ми писали про те, що серед поранених 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років.

Про наслідки ворожої атаки розповів і мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.

В результаті останньої ворожої атаки в одному з районів міста є незначні пошкодження вікон в декількох житлових будинках та одній установі, — заявив очільник міста.

Вночі оборонці неба знищили 9 ракет та 10 шахедів над областю.

Читайте також:

Українська

Автор: