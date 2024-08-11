Ворожі війська сьогодні атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня війська країни-терористки атакували Нікопольський район. Цілили дронами-камікадзе і гатили з важкої артилерії, — йдеться у дописі.
Під ударом опинилися три території: Нікопольська, Покровська та Мирівська громади.
Пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач.
Загиблих та травмованих немає.
Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
Сьогодні ми писали про те, що ПвК “Схід” збили БпЛА противника у небі над областю.
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