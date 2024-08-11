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Ворожі війська сьогодні атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Сьогодні 19:34
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворожі війська сьогодні атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня війська країни-терористки атакували Нікопольський район. Цілили дронами-камікадзе і гатили з важкої артилерії, — йдеться у дописі.

Під ударом опинилися три території: Нікопольська, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач.

Загиблих та травмованих немає. 

Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Сьогодні ми писали про те, що ПвК “Схід” збили БпЛА противника у небі над областю.

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