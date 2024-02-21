Ворожі удари призвели до масштабних проблем з опаленням у Кривому Розі: через що стався збій

Днями у Покровському та Саксаганському районах Кривого Рогу виникли аварії на магістральному трубопроводі діаметром 219 мм. Через це три мікрорайони без тепла.
Як пояснив очільник ОВА Сергій Лисак, причина проблем – ворожі удари. За словами посадовця, аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям.
Причин, які спровокували збій, на думку Лисака, декілька.
Перша – підрив Каховської ГЕС. Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування. Друга – перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади й у теплосистемі, – йдеться у повідомленні.
21 лютого у Кривому Розі провели нараду, де обговорювали проблеми з опаленням. У планах – комплексна програма з модернізації підприємства-теплопостачальника, для якої шукатимуть інвестора.
Крім цього, в ОВА вирішили, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.
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