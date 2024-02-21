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Ворожі удари призвели до масштабних проблем з опаленням у Кривому Розі: через що стався збій

Сьогодні 18:43
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Причина проблем з опаленням у Кривому Розі - російські удари, через які система опалення дала збій.

Новости Днепра про Ворожі удари призвели до масштабних проблем з опаленням у Кривому Розі: через що стався збій

Днями у Покровському та Саксаганському районах Кривого Рогу виникли аварії на магістральному трубопроводі діаметром 219 мм. Через це три мікрорайони без тепла. 

Як пояснив очільник ОВА Сергій Лисак, причина проблем – ворожі удари. За словами посадовця, аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям.

Причин, які спровокували збій, на думку Лисака, декілька.

Перша – підрив Каховської ГЕС. Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування. Друга – перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади й у теплосистемі, – йдеться у повідомленні.

21 лютого у Кривому Розі провели нараду, де обговорювали проблеми з опаленням. У планах – комплексна програма з модернізації підприємства-теплопостачальника, для якої шукатимуть інвестора.

Крім цього, в ОВА вирішили, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.

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Новости Днепра про Ворожі удари призвели до масштабних проблем з опаленням у Кривому Розі: через що стався збійУкраїнська

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